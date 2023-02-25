حرس الحدود يعتقل (21) متسللاً اجنبياً غربي نينوى

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت، القبض على (21) متسللاً اجنبياً غربي محافظة نينوى.

وذكرت القيادة في بيان ان "الفوج الاول اللواء التاسع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة تمكن من إلقاء القبض على (16) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود.".

وأضافت، ان "الفوج الاول اللواء السابع عشر وبكمين محكم تمكن من القبض على (5) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود.

وأشارت الى " اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين واحيلوا إلى الجهات المختصة".