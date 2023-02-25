رئيس مجلس الشعب السوري: نشكر وقوف بغداد وبقوة لدعم دمشق

رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، دعم بلاده لوحدة العراق وسيادة أراضيه، مبينا ان نشكر العراق على الدعم والمساعدات المقدمة إلى سوريا.

وقال صباغ في كلمة خلال مؤتمر برلمان العراق المنعقد في بغداد ان "الصراع في منطقتنا صراع وجود ونحن نؤكد استمرار علاقاتنا البرلمانية".

وأضاف اننا "في دمشق نؤكد للاشقاء في العراق ان سوريا ستبقى داعمة لهم"،مقدما شكره للعراق على الدعم والمساعدات المقدمة إلى سوريا".

انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وأكد عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري النائب الصديق بخوش، السبت، ان انعقاد اعمال المؤتمر لـ"34 في بغداد في هذه المرحلة هو بمثابة رسالة عربية هامة، مبينا ان الشعب العراقي بحاجة الى ترجمة عربية لبنود المؤتمر