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النائب مرتضى الساعدي يطالب بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا
وكالة انباء براثا
70
2023-02-25
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