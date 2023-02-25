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النائب الأول لرئيس مجلس النواب : نطالب باتخاذ موقف لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من المياه


طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، باتخاذ موقف لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من مياه الأنهار.

وقال المندلاوي خلال كلمته في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة بغداد، إن "هناك أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي من خلال تبني المجالس النيابية للتشريعات الضرورية واللازمة بهذا الصدد، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتعزيز سبل التبادل التجاري، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير قطاع الطرق والمواصلات بين الدول العربية، وتوحيد المواقف في المحافل الدولية المتعلقة بالتجارة والطاقة"، داعياً "الاشقاء الى استغلال الفرص الحقيقية للاستثمار التي يقدمها العراق في المجالات كافة".

وأضاف أن "العراق قطع شوطاً كبيراً في النصر على الإرهاب أمنياً وعسكرياً، ويسعى في المرحلة الحالية لتحقيق النصر الفكري والثقافي على جميع منابع وأشكال التطرف والتعصب المؤدي إلى العنف"، مبيناً أن "على الجميع إشاعة ثقافة التسامح وتقبل الآخر ونبذ الأفكار المتطرفة، وأن المسؤولية التي تقع على عاتق المجالس النيابية تتمثل بالسعي الى تحقيق ذلك عبر مهام التشريع والرقابة، وصولاً الى حالة الاستقرار والسلم والتعايش المجتمعي".

ودعا المندلاوي إلى "اتخاذ موقف عربي موحد إزاء العديد من التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بملف الأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من الأنهار، إضافة الى تقديم الدعم ل‍سوريا لمساعدتها في عمليات الاغاثة ومساندة المنكوبين جراء الزلزال، والتأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف"، متمنياً أن "تتخذ هذه الدورة القرارات والمواقف التي تصب في مصلحة الشعوب العربية".

وأكد دعمه "لجهود الاتحاد البرلماني العربي في تنفيذ محاور العمل الاستراتيجية، خصوصاً ما يتعلق منها بتعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين المجالس النيابية بشكل دائم ومتواصل".

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