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النزاهة تعلن ضبط متهمين بالتلاعب والاختلاس والتزوير في كربلاء


أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، تنفيذ (8) عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ وعروضٍ وهميَّةٍ في عددٍ من دوائر محافظة كربلاء، فيما أشارت الى العملية أسفرت عن ضبط (5) مُتَّهمين.

وذكرت الهيئة في بيان ان "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء نفَّذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر البلديَّة والبريد والتسجيل العقاريّ والصحَّة ومُديريَّة الشرطة والمصرف الزراعيّ التعاونيّ، ففي دائرة بلديَّة الحر تمَّ ضبط (1279) إضبارة معاملةٍ لتخصيص أراضٍ لعددٍ من الشرائح في المحافظة، من بينهم مُوظفو البلديَّة الذين تمَّ تخصيص قطع أراضٍ لهم بناءً على مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّة بلديَّة المُحافظة"، مبينة أن "العملية اسفرت عن ضبط مُتَّهمين اثنين، أحدهما مُوظَّفٌ في البلديَّة تسلَّم مبلغ (4,5) ملايين دينار من المُتَّهم الثاني؛ لقاء تخصيص قطعة أرضٍ له خلافاً للضوابط".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشفت الهيئة "اختلاس (1,215,000,000) مليار دينارٍ من قبل كلٍّ من مسؤول مقلع "أبو غار" والمُشرف عليه والمسؤول عن البيع"، لافتةً إلى أنَّ "المذكورين قاموا بتزوير (10,000) دبلك باسم قسم الأملاك في مُحافظ المثنى؛ لغرض بيع منتجات المقلع واختلاس الأموال وعدم تسليمها إلى الشركة العامَّـة للصناعات الإنشائيَّـة، إذ تمَّت إحالة القضيَّة إلى المحكمة المُختصَّة".

وأضافت إنَّه "تمَّ رصد تلاعبٍ في معاملة قرضٍ زراعيٍّ بقيمة (600,000,000) مليون دينارٍ تمَّ منحه لأحد الأشخاص، لافتةً إلى أنَّ التلاعب حصل في مُديريَّة زراعة كربلاء والمصرف الزراعيّ التعاونيّ في المُحافظة من خلال منح القرض بضمانة عقارٍ عائدٍ لأحد المواطنين دون علمه ومُوافقته".

وأشارت الهيئة الى، ان "مُديريَّة شرطة مُحافظة كربلاء فقد تمَّ ضبط عقد تجهيز (6) مفارز كلاب بوليسيَّة للكشف عن المُتفجّرات والمُخدّرات بعد قيام المُديريَّة بإبرام عقدٍ مع شركةٍ وهميَّةٍ غير مُسجّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات بعروضٍ وهميَّـةٍ بلغت كلفتها (82,800,000) مليون دينار".

وأوضحت أنَّ "فريق عمل المكتب تحرَّك صوب دائرة صحَّة المُحافظة - مدينة الإمام الحسين الطبيَّة بعد أن أثبتت أعمال التحرّي والتدقيق حصول تزويرٍ في مُعاملة شراء موادّ طبيَّة بموجب وصل شراءٍ مُزوَّرٍ"، مُبيِّنةً أنَّه "تمَّ التلاعب بتواريخ وتواقيع أعضاء لجان المُشتريات واعتدال الأسعار واستلام المواد وتواريخ كتب الاعتذار، وإصدار أوامر إداريَّـةٍ بتأليف لجان المُشتريات دون تحديد فترة عملها".

ولفتت الهيئة الى انه "في قسم بريد وتوفير كربلاء، تمَّ خلال عمليَّتين مُنفصلتين ضبط ثلاثةٍ من المُوظَّفين؛ لقيامهم بالتلاعب واختلاس قرابة (20) مليون دينارٍ من حسابات المواطنين ووصولات القبض، أمَّا في دائرة التسجيل العقاريّ الأولى فقد تمَّ رصد قيام بعض المُوظَّفين بالتلاعب في صفحة السجل العقاري لأحد العقارات في المدينة، وشطب اسم أحد الأشخاص، الذي يملك أسهماً في العقار.

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