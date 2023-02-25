هزة أرضية بقوة 4 درجات شعر بها سكان نينوى وصلاح الدين واربيل

ضربت هزة أرضية، ليل الجمعة/السبت شمال العراق بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة في الساعة (23:25 بتوقيت غرينيتش، 02:25 بالتوقيت المحلي)، على بعد 359 كم شمال غرب بغداد، و17 كم شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.

ولم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

من جانبها قالت مصادر صحفية ان الهزة الارضية شعر بها سكان نينوى وصلاح الدين واربيل