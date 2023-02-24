النائب الاول لرئيس مجلس النواب ووفد بحريني يؤكدان أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الجمعة،و الوفد البحريني برئاسة عبد النبي سلمان أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.

وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان، أن الاخير" استقبل رئيس الوفد البحريني عبد النبي سلمان، والوفد المرافق له من اعضاء مجلس النواب والشورى".

واضاف البيان ان "المندلاوي رحب برئيس الوفد البحريني الذي سيشارك في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي يستضيفه العراق من الفترة (٢٣-٢٦) من الشهر الجاري".

واكد على "اهمية انجاح المؤتمر واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة، فضلاً عن تنسيق المواقف في الملفات والقضايا التي تخدم الشعوب العربية".