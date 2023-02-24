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ضبط متهمين بسرقة مبالغ إطعام المرضى في مستشفى كركوك


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن عمليَّات تلاعبٍ في قوائم أعداد المرضى الراقدين في مستشفى كركوك العام؛ لغرض سرقة مبالغ الإطعام، مُبيّنةً ضبط مسؤولي الإعاشة في المُستشفى.

وأشارت الدائرة في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كركوك التي تقصَّت عن معلوماتٍ بشأن شبهات فسادٍ وسرقةٍ لأموال الدولة في مُستشفى كركوك العام، وفق بيان إلى أنَّ "أعمال التقصِّي والتحرّي والمُتابعة والتدقيق التي قامت بها ملاكات المكتب قادت إلى الكشف عن حصول تلاعبٍ في قوائم المرضى الراقدين".

وأضافت، أنَّ "مطابقة القوائم الموجودة في شعبة الإعاشة مع الأعداد الحقيقيَّة للمرضى الراقدين كشفت عن إضافة أسماءٍ وهميَّةٍ وأشخاصٍ مُتوفّين على تلك القوائم؛ لغرض سرقة المبالغ المُخصَّصة للإطعام، لافتةً الى قيام المستشفى بتأمين احتياجات المرضى من الطعام عن طريق لجنة شراء الأرزاق الطريَّة بالاعتماد على القوائم التي تردُ من الردهات والتي تتضمَّن أسماء وأعداد المرضى ونوعيَّة الطعام الذي يُقدَّمُ لهم".

وأكَّدت "ضبط مسؤولة الإعاشة في المستشفى التي أقرَّت بقيامها بالتلاعب في قوائم أسماء المرضى الراقدين بعلم ومُوافقة مسؤول الإعاشة السابق الذي تمَّ ضبطه هو الآخر بعد صدور أمر قبضٍ بحقِّه، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط قوائم الأسماء للمُدَّة من (1 / 11 / 2022 - 19 / 2 / 2023)".

وبينت، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق وفق أحكام المادة (340) ق.ع".

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