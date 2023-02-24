اعتقال 42 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 42 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية.

وذكرت القيادة في بيان انه "من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الاول ضمن اللواء العاشر في قيادة حدود المنطقة الثالثة من القاء القبض على (42) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأشارت الى ان "الفوج الأول ضمن اللواء العاشر في قيادة حدود المنطقة الثالثة، تمكن من ضبط قطيع ابقار عدد (8) كانت معدة للتهريب".

وأتم البيان: "جرى تنظيم محضر ضبط اصولي واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم واحيلوا إلى الجهات المختصة".