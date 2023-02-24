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بعد مواجهة مسلحة.. الإطاحة بتاجرَي أسلحة في بغداد


أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على تاجري أسلحة بعد مواجهة مسلحة في بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن "مفارزنا كثفت جهودها الاستخبارية والميدانية وبعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة من تجار الأسلحة ضمن قاطع شمال بغداد شرعت قوة من الجهاز وفق أوامر قضائية بنصب كمين أفضى إلى الاشتباك وتبادل إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أحد ضباطنا وأحد المتهمين".

وأضاف: "أعقبها إلقاء القبض على إثنين من التجار وبحوزتهما كميات من الأسلحة والبنادق الرشاشة نوع (M4)". وأتم البيان: "جرى إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القانون".

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