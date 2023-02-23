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القيادي بتحالف الفتح علي الفتلاوي : إيران تملك ملفات خاصة عن جريمة المطار والكاظمي متورط


أكد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، متهم بحادثة اغتيال قادة النصر، وفيما بين أن الجمهورية الإسلامية تمتلك ملفات خاصة بشأن عملية المطار.

وقال القيادي بالتحالف علي الفتلاوي، لـ / المعلومة /، إن "ايران لديها تحقيقات خاصة في عملية اغتيال قادة النصر وهي من المؤكد تملك ملفات داخل العراق بينها اغتيال (قادة النصر)"، مبينا أن " رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي هو خارج العراق حالياً".

وأضاف: "لا أتوقع أن يكون الكاظمي قد وسط الإيرانيين مع العراقيين بشأن حادثة اغتيال قادة النصر كونه متهماً بالحادثة"، لافتا الى أن "هذا هو السبب الأساس وراء كره العراقيين والحشد الشعبي لهذه الشخصية".

وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بغداد تأتي من باب ترطيب الأجواء العراقية – الإيرانية وعملية ادامة العلاقات وزيادة زخمها".

وبين الفتلاوي، أن "العراق أصبح محوراً رئيسياً بعد تحركات رئيس مجلس الوزراء، محمد السوداني في مؤتمر ميونخ والمؤتمرات الأخرى وأيضا الانفتاح على دور الجوار"، لافتاً الى أن "هذه الزيارة لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية، وملف الطاقة".

وكان رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، قد توجه بزيارة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقاءه بوزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان قبل زيارته الى بغداد

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