السياسي المستقل سعد المطلبي: زيارة الكاظمي لطهران "غريبة ومبهمة"..ارجح ثلاثة أمور

رجح السياسي المستقل سعد المطلبي، الخميس، ان تكون وراء زيارة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي الى ايران الامارات ثلاثة أمور، مشيرا الى ان الزيارة في التوقيت مبهمة وغريبة.

وقال المطلبي لـ / المعلومة/، ان "زيارة الكاظمي الى طهران لم يكشف عن تفاصيلها، الا ان توقيتها غريب ومبهم خاصة وان وزير الخارجية الإيرانية وصل بغداد بعد لقاءه بالكاظمي بوقت قصير جدا".

وأضاف انه "من المرجح ان تكون الزيارة تتعلق بالتحقيقات بشان عملية اغتيال قادة النصر وأيضا تتعلق بقضية صفقة القرن"، مشيرا الى ان" الكاظمي بصورة عامة امريكي التوجه".

وتابع ان "زيارة الكاظمي الى الامارات محاولة للعودة الى الساحة السياسية كونها تقوم بدعم بعض السياسين ممن لهم توجه امريكي".