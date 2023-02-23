النائب السابق حسن فدعم : الدولار يهرب يوميا إلى تركيا والإمارات عبر كردستان

اتهم النائب السابق حسن فدعم، الخميس، جهات متنفذة بتهريب الدولار من اربيل الى دبي واسطنبول، مبينا ان مفاوضات اسطنبول لم تقتصر على الدولار وشملت حتى وجودها العسكري.

وقال فدعم في حوار متلفز ان " العراق عليه اجراء مراجعة شاملة بشأن العلاقة مع امريكا لاستعادة الهيبة".

واضاف ان " أميركا حطمت مرتكزات بناء الدولة في العراق وقد فوجئوا بطروحات الوفد العراقي في اسطنبول"، مؤكدا ان " مفاوضات اسطنبول لم تقتصر على الدولار بل شملت التطرق للوجود العسكري الاجنبي".

واشار الى ان "الدولار يهرب إلى تركيا والإمارات عبر كردستان من خلال شخصيات متنفذة".

وتستمر ازمة تذبذب اسعار الدولار في البلاد بسبب الاجراءات القسرية التي اعتمدها البنك الفدرالي الامريكي ضد العراق