أستراليا تبدي رغبتها في مد جسور التعاون مع العراق

أبدى المبعوث الاسترالي إلى العراق نيك وورنر، اليوم الخميس، رغبة بلاده في مد جسور التعاون مع العراق بمختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أستقبل المبعوث الأسترالي إلى العراق نيك وورنر".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مجالات عدة".

وبحسب البيان فأن "وورنر نقل تحيات رئيس الحكومة الأسترالية إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة أستراليا في مد جسور التعاون مع العراق في مختلف المجالات، بما يعزز مصالح البلدين في التنمية والازدهار".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بدور أستراليا ومساندتها العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "العراق يتطلع للمزيد من التعاون التنموي وعقد الشراكات في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وفي مجال مواجهة التحديات المناخية"