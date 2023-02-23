الشيخ همام حمودي وعبد اللهيان يؤكدان أهمية دور العراق باستقرار المنطقة

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أهمية دور العراق باستقرار المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي للشيخ حمودي في بيان ان الاخير "استقبل في مكتبه ب‍بغداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا المستجدات السياسية وأهمية دور العراق في استقرار المنطقة".

وبحسب البيان، أكد الشيخ همام حمودي "متانة العلاقات الثنائية ما بين البلدين الجارين"، مشيدا بدور الجمهورية الإسلامية في دعمها للمعارضة العراقية بمواجهة النظام البائد، وأيضا اثناء حرب العراق مع داعش الإرهابي، فضلا عن التطور الحاصل في الجانب الاقتصادي ما بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والكهرباء".

وأعرب الشيخ حمودي، عن "أمله من الجمهورية الاسلامية بتسهيل اجراءات الاقامة للعراقيين ومعاملتهم كأبناء الشعب الإيراني".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الإيراني بـ"المجلس الأعلى الإسلامي وتاريخه النضالي الطويل والعلاقة الإيجابية مع الجمهورية الإسلامية"، معرباً عن "تمنياته بالتوفيق لحكومة السيد السوداني".

واشار الى ان "تطور العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية وبعض بلدان دول الخليج من اجل تحقيق الاستقرار في المنطقة".