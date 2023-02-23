الأخبار

السوداني لسفراء دول أوروبية: العراق منفتح على الشراكات البنّاءة والتنموية


أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن العراق منفتح على الشراكات البنّاءة والتنموية، وذلك خلال استقباله سفراء عدة دول أوروبية.

وقال مكتب السوداني في بيان أن الأخير "استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ييغر، وسفير مملكة إسبانيا بيدرو مارتينيث، وسفير حاضرة الفاتيكان ميتا ليسكوفار، كلٌّ على حدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة".

وشهدت اللقاءات تأكيد رئيس مجلس الوزراء، على "حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات القائمة، وتنميتها نحو كل ما يخدم مصالح الشعب العراقي والشعوب الصديقة"، مشيراً إلى "انفتاح العراق على الشراكات البنّاءة والتنموية، التي تأخذ بعين الاهتمام التعاون في مجال مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها".

كما أكد السوداني، وفق البيان، "التزام العراق بسياسة متوازنة إزاء الأزمات العالمية والإقليمية، وأداء دوره الفعّال في إطار ترسيخ السلام والاستقرار، وتعزيز قدرات الشعوب الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني لسفراء دول أوروبية: العراق منفتح على الشراكات البنّاءة والتنموية
الاعرجي لوزير خارجية إيران: حكومة السوداني نالت إجماعاً كبيراً
السوداني يطلق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في بغداد
اعتقال 5 إرهابيين اشتركوا بقتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في صلاح الدين
مرتكباً جملة مخالفات.. القبض على مدير عام مدان في الأراضي الإماراتيَّة
وزارة التربية: لا دور ثالث للعام الدراسي الحالي
العامري يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في العراق والمنطقة
التربية تعلن عن استرداد نحو ملياري دينار الى خزينة الدولة
الاتحاد الكردستاني يكشف السبب الرئيس لتعطل إقرار قانون النفط والغاز
الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 47.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك