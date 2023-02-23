الاعرجي لوزير خارجية إيران: حكومة السوداني نالت إجماعاً كبيراً

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن حكومة محمد شياع السوداني نالت إجماعاً كبيراً.

وقال مكتب الاعرجي في بيان أن الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان ، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، وسفير العراق في طهران، نصير عبد المحسن".

وبحث اللقاء، "العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

وأشاد الأعرجي، "بحكمة السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال العمل على استقرار المنطقة وإعادة العلاقات مع دول الجوار، معربا عن أمله بفتح السفارتين في الرياض وطهران قريبا، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "حكومة السوداني نالت إجماعا كبيرا، وأنها ماضية بتنفيذ برنامجها الحكومي، وفق توقيتاته المحددة".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم عراقا مستقرا موحدا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين ليست رسمية فحسب، بل تشمل المستوى الشعبي أيضا، وأن العراقيين والإيرانيين هم شعب واحد تجمعهم الكثير من المشتركات الاجتماعية والجغرافية".

كما ثمن وزير الخارجية الإيراني، وفق البيان، "الدور الإيجابي الذي يضطلع به الأعرجي، على المستويين المحلي والإقليمي، معربا عن سعادة بلاده بتشكيل لجنة أمنية عليا بين البلدين، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بجولات الحوار مع السعودية بفضل الدور العراقي البارز في هذه الحوارات".