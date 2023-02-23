اعتقال 5 إرهابيين اشتركوا بقتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على خمسة ارهابيين اشتركوا في قتل وتهجير المواطنين وتعذيبهم في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان أنه "بعمليات استباقية مختلفة تمكنت مفارزنا من القاء القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "من بين الإرهابيين ما يسمى ديوان الجند وديوان الحسبة وديوان الزكاة، فضلا عن تنفيذهم عدة عمليات إرهابية من قتل وتهجير المواطنين وسجنهم وتعذيبهم ومصادرة الدور السكنية وسرقة اثاثها".

وأشارت الى، ان "أحدهم اشترك في نصب السيطرات الوهمية والأخر في تصفيح وتفخيخ العجلات والأخر في سرقة أسلحة مطار الموصل آنذاك".

وأتم البيان: "جرى تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".