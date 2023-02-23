وزارة التربية: لا دور ثالث للعام الدراسي الحالي

أعلنت المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم وجود دور ثالث للمكملين أو تحسين معدل للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢_٢٠٢٣ .

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن "القرار جاء بعد إجتماع هيئة الرأي في جلستها المنعقدة بتأريخ ٢٠٢٣/١/١٦ بهدف تحقيق رصانة علمية تعتمد معايير الجودة في بناء جيل تربوي واعد".

وأضاف البيان، أن "هيئة الرأي أصدرت قراراً بإلغاء نظام المحاولات للعام الدراسي القادم ٢٠٢٣_٢٠٢٤ والاعوام اللاحقة".