العامري يبحث مع وزير خارجية إيران التطورات في العراق والمنطقة

بحث رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، التطورات في العراق والمنطقة.

وقال مكتب العامري في بيان أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور عددٍ من أعضاء الإطار التنسيقي؛ لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف التطورات في العراق والمنطقة".

وأشار الجانبان إلى "عمق العلاقات الثنائية والمشتركات بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تعزيز آفاق التعاون في مختلف الصعد".

بدوره، أثنى وزير الخارجية الإيراني على "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة العراقية والنجاحات التي حققتها على المستوى الدولي وفي العديد من المجالات أبرزها الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".