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الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في نينوى


أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية نوعية القبض على 6 ارهابيين في محافظة نينوى من عصابات داعش، وبحسب البيانات والوثائق التي عثرت عليها مفارز الوكالة عن داعش، حيث تأشر وجود اسمائهم بكنى ومهام حددت لهم ضمن هذه العصابات الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "مفارز الوكالة تمكنت من العثور على كدس للعتاد بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود قنابر هاون مخبأة تحت الارض، تم التوصل للمكان واستخرج اكثر من ٣٥٠ قنبرة هاون".

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الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في نينوى
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