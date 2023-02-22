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ضبط 10 متهمين بالتجاوز على المال العام والرشوة في ذي قار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط 10 مُتَّهمين بالتجاوز على عقارات الدولة والمال العام، ومُتلبِّسين بالرشوة في دوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة والبلديَّة وصندوق الإسكان في مُحافظة ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، تمكَّن من ضبط (7) مُوظَّفين في المُديريَّة؛ على خلفيَّة وجود نقصٍ في مادة (الكاز) المُجهَّز"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن نقصٍ يُقدَّرُ بـ (39,000) ألف لتر من (الكاز)؛ بعدِّهم أعضاءً في لجنة المحروقات والفحص والاستلام".

وأضافت الدائرة إنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط مُوظَّفين اثنين في صندوق الإسكان ومُديريَّة توزيع كهرباء ذي قار متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء إنجاز معاملة القرض الممنوح له من قبل دائرة صندوق الإسكان".

وأوضحت أنَّ "الفريق قام بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة / قسم العمل الاتحاديّ في المُحافظة"، لافتةً إلى "قيام المُتَّهم باستغلال العقار ككراجٍ لوقوف السيَّارات وجباية الأموال من أصحاب العجلات دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى قيام المُتَّهم بذلك بالاتفاق مع مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة في ذي قار".

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ضبط 10 متهمين بالتجاوز على المال العام والرشوة في ذي قار
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