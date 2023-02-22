عبد اللهيان في العراق.. مباحثات مع فؤاد حسين حول ملفات عديدة: "قادة النصر" أبرزها

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران، فيما أشار وزير الخارجية الإيراني الى دعم بلده للحكومة العراقية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني، وحضره مراسل السومرية، إنه "تم التطرق الى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين"، مبينا أن "الوضع الأمني والحدودي جزءاً من المباحثات".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران"، لافتاً الى أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار".

وأكد وزير الخارجية العراقي: " تم التطرق إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز"، مشيراً الى أن "مسألة المستحقات الإيرانية كانت جزءاً من مباحثاتنا في واشنطن".

وأشار حسين الى، أن "هناك خطوات في ملف الربط السككي"، مستدركا بالقول: "بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني"، ذكر أن "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان: "ضرورة التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر".

وقال عبد اللهيان، إن "طهران تدعم عراقاً متحداً ومستقلاً"، موضحاً أن "قوة العراق وتقدمه يعدّ من قوة إيران وأمنها".

وجدد وزير الخارجية الإيراني: "دعمه للحكومة العراقية"، مستطرداً: "أجرينا مباحثات مهمة في إطار اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وإيران".

وتابع عبد اللهيان، قوله: "الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار"، مؤكداً: " مستمرون بجهودنا في إطار تطوير العلاقات مع العراق".

وختم حديثه، قائلاً: "نشكر الجهود العراقية على تعزيز الحوار بين طهران والرياض".