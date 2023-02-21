الخدمة الاتحادي يعلن استحداث أكثر من ألف درجة وظيفية

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، استكمال إجراءات استحداث 1084 درجة وظيفية.

وقال المجلس في بيان إنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانونين أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم، تعيين حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لكل من (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، النفط) وللدرجات الحاكمة فيها".

وشملت العناوين الوظيفية الآتية، وفق البيان:

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد+ مترجم /لغة انكليزي/ ماجستير) بواقع (516) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (معاون مترجم/ آداب ولغات/ بكالوريوس) بواقع (256) درجة وظيفية.

وزارة الصحة (معاون مهندس تقني/ بكالوريوس) بواقع (5) درجة وظيفية

وزارة الصحة (معاون مهندس/ طب حياتي/بكالوريوس) بواقع (26) درجة وظيفية

وزارة الصحة (معاون كيمياوي تطبيقي/ بكالوريوس) بواقع (13) درجة وظيفية

وزارة الصحة (معاون مهندس/ أطراف/ بكالوريوس) بواقع (12) درجة وظيفية

وزارة الصحة (معاون فيزياوي / بكالوريوس) بواقع (231) درجة وظيفية

وزارة النفط (معاون باحث/ اقتصاديات النفط والغاز/ دبلوم عالي+ بكالوريوس) بواقع (9) درجات وظيفية

وزارة النفط (مهندس تقني/ ماجستير) بواقع (16) درجة وظيفية".

وبين، أنه "بلغ عدد الدرجات الوظيفية (1084) درجة وظيفية"، لافتاً إلى أنه "سيتم نشر الاسماء لاحقاً".

وطمئن المجلس، "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت"، موضحاً أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية".