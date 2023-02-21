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الحشد يقتحم مراكز سرية لمهربي النفط ويضبط كميات كبيرة في الأنبار


اعلن مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الثلاثاء، عن تنفيذ حملة دهم وتفتيش على مهربي المشتقات النفطية في مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال ان " قوة امنية من الحشد الشعبي نفذت حملة دهم وتفيش على مناطق صحراء الانبار الغربية على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بقيام مهربين بإخفاء كميات كبيرة من المشتقات النفطية في المناطق المستهدفة لتهريبها الى المحافظات الشمالية ".

واضاف المصدر ان" القوة نشرت العديد من الكمائن ونقاط التفتيش في المناطق المستهدفة لتعقب مهربي المشتقات النفطية وسط معلومات بقيام مهربين بإنشاء مواقع خزن سرية في تلك المناطق ".

وأشار الى ان" القوات تمكنت من الاستدلال على تلك المواقع وتدميرها للحيلولة دون استخدامها مرة ثانية للغرض ذاته ، مؤكدا ان" الحملة تأتي  لتضيق الخناق على المهربين الذين يسلكون طرق ذات تضاريس وعرة في مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه المحافظات الشمالية  ".

يشار الى ان مصدر امني اكد في وقت سابق احباط محاولة تهريب شاحنة محملة بالمشتقات النفطية من صحراء الانبار الغربية الى المحافظات الشمالية

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