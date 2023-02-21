شمل نصف مليون تلميذ.. التربية تعلن انطلاق مشروع "التغذية المدرسية"

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، انطلاق مشروع التغذية المدرسية بشمول نصف مليون تلميذ عراقي في أكثر من ألف مدرسة.

وقال متحدث الوزارة، كريم السيد، في بيان "انطلق في مدارسنا مشروع التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ( W.F.P) والذي يتضمن وجبة غذائية مُتكاملة لكل تلميذ".

وبين السيد، أن "البرنامج سيشمل نصف مليون تلميذ عراقي في (1248) مدرسة ابتدائية موزعة في أقضية ونواحي المحافظات المشمولة بتنفيذ البرنامج بحسب بيانات وزارة التخطيط".