سياسي كردي: إسرائيل وتركيا تعارضان تسليم نفط أربيل لسومو

كشف عضو لجنة الطاقة والغاز النيابية السابق، غالب محمد، الثلاثاء، عن تورط حكومة كردستان بعقود طويلة الأمد لبيع النفط لتركيا وإسرائيل بأسعار منخفضة، مبينا ان الكيان الصهيوني هو من يعارض تسليم النفط من كردستان لشركة سومو.

وقال محمد في حوار متلفز ان " جزءً من نفط الاقليم ليس بايدي حكومة أربيل وهو خاضع لتركيا وإسرائيل بشكل وهو السبب الرئيسي في منع وجود أي اتفاق بين بغداد واربيل وتسليم النفط لشركة سومو الاتحادية".

وأضاف ان " قرارات المحكمة الاتحادية استندت على المواد الدستورية بشأن النفط المهرب الا ان الاقليم لا يريد ان يكون النفط تحت ادارة شركة سومو".

وأوضح ان "الاوضاع المالية والخدمية في كردستان سيئة وان تركيا مستفيدة من بقاء النفط تحت سيطرة الإقليم وان كردستان لن تمنح الحكومة الاتحادية برميلا واحدا دون موافقة شركات اجنبية".