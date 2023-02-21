الفتح: خفض قيمة الدولار أثر على حجم قيمة الموازنة بـ 14 مليار دولار

كشف النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الثلاثاء، عن أبرز العراقيل التي تواجه الموازنة، مبينا ان خفض سعر الدولار تسبب على قيمة الموازنة بحدود 14 مليار دولار ضمن المشاريع الاستثمارية.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة /، ان " تأخر ارسال الموازنة لمجلس النواب كان جاء بسبب وجود معرقلات واجهت الحكومة سواء كانت بتغيير سعر صرف الدولار من 147 الى 132 دينار امام كل دولار".

وأضاف ان " تغيير سعر الصرف الدولار اثر على حجم قيمة الموازنة بحدود 14 مليار دولار مما انعكس سلبا على المشاريع الاستثمارية ".

وتابع تركي ان "المعرقل الأساسي هو إطالة المفاوضات بشأن الاتفاق بين حكومة المركز مع الإقليم من الناحتين القانونية والفنية ".

وكان نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد كريم قد اكد في تصريح لـ/المعلومة/ ان زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد ستدفع باتجاه اتفاق بين الحكومة والاقليم بشان حصة الأخير بالموازنة، مرجحا ارسال الموازنة الأسبوع المقبل ".