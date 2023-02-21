الأخبار

الفتح: خفض قيمة الدولار أثر على حجم قيمة الموازنة بـ 14 مليار دولار


كشف النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الثلاثاء، عن أبرز العراقيل التي تواجه الموازنة، مبينا ان خفض سعر الدولار تسبب على قيمة الموازنة بحدود 14 مليار دولار ضمن المشاريع الاستثمارية.

وقال تركي في تصريح لـ / المعلومة /، ان " تأخر ارسال الموازنة لمجلس النواب كان جاء بسبب وجود معرقلات واجهت الحكومة سواء كانت بتغيير سعر صرف الدولار من 147 الى 132 دينار امام كل دولار". 

وأضاف ان " تغيير سعر الصرف الدولار اثر على حجم قيمة الموازنة بحدود 14 مليار دولار مما انعكس سلبا على المشاريع الاستثمارية ".

وتابع تركي ان "المعرقل الأساسي هو إطالة المفاوضات بشأن الاتفاق بين حكومة المركز مع الإقليم من الناحتين القانونية والفنية ". 

وكان نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد كريم قد اكد في تصريح لـ/المعلومة/ ان زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد ستدفع باتجاه اتفاق بين الحكومة والاقليم بشان حصة الأخير بالموازنة، مرجحا ارسال الموازنة الأسبوع المقبل ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخدمة الاتحادي يعلن استحداث أكثر من ألف درجة وظيفية
الحشد يقتحم مراكز سرية لمهربي النفط ويضبط كميات كبيرة في الأنبار
شمل نصف مليون تلميذ.. التربية تعلن انطلاق مشروع "التغذية المدرسية"
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع آفاق التعاون بين العراق ولبنان
سياسي كردي: إسرائيل وتركيا تعارضان تسليم نفط أربيل لسومو
الفتح: خفض قيمة الدولار أثر على حجم قيمة الموازنة بـ 14 مليار دولار
النزاهة تعلن المصادقة على قراري إدانة لرئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً
الشهر الماضي.. النزاهة تعلن تنفيذ 161 عملية ضبط والإطاحة بـ91 متهماً
الحشد يتمكن من إيصال مساعدات اغاثية لمنطقة الريف الشمالي في حلب
بحوزته 605 ألاف دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة في صلاح الدين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 47.73
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : شكرا للكاتب ان ذكر المناسبة حيث ان ٨ شباط يوم اسود غير ملامح وطن رحم الله كل ...
الموضوع :
ذكرى استشهاد الزعيم عبدالكريم قاسم..!
د. نجاة حسن عبد الغنى : التحول فى قيم المستهلك نتيجة العديد من العوامل البنائية مثل الدخل والطبقة الاجتماعية والعادات والتقاليد بالاضافة الى ...
الموضوع :
ثقافة الاستهلاك...بين اضمحلال البعد القيمي والروحي وتوحش النزعة المادية
امير : قصيده على السيده زينب ...
الموضوع :
قصيدة رائعة عن السيدة زينب عليها السلام
محمد علي : كاتب متميز اغلب كتابته تعبر عن ما يريد ان ينطق به الاخرون سلمت ...
الموضوع :
عندما يكون الاستثمار وسيلة للافساد
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
فيسبوك