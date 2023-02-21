الحشد يتمكن من إيصال مساعدات اغاثية لمنطقة الريف الشمالي في حلب

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تمكن حشد الإغاثة من تقديم المساعدات الإنسانية وايصالها لسكان منطقة الريف الشمالي في حلب.

وذكرت الهيئة في بيان انه "ضمن برنامج الدعم الإغاثي الطارئ، قدم فريق حشد الإغاثة العراقي للحشد الشعبي، كمية من المواد الإغاثية والمفروشات والاغطية لمنطقة الريف الشمالي في محافظة حلب".

وأضافت ان "الحملة شملت مناطق ( عندان ، حيان ، الزهراء ، نبل، بيانون، دير جمال وكفر نايا، الذوق الكبير ، برج القاص ،كالوتا ).".

وتابعت انه "سيكون الدعم بشكل متتابع وبإشراف رسمي وتنسيق مجتمعي بغية معالجة آثار الزلزال المدمر إنسانيا".