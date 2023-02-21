بحوزته 605 ألاف دولار.. اعتقال متهم بتهريب العملة في صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتهريب العملة وبحوزته 605 الاف دولار في محافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الجهاز في بيان انه "استكمالا لجهود جهاز الأمن الوطني في ملاحقة مهربي الدولار والمضاربين بأسعاره، تمكنت مفارز جهازنا في محافظة صلاح الدين استناداً إلى معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على شخص كان يروم تهريب 605 ألاف دولار بطريقة غير شرعية".

وأشار البيان الى، أن "المتهم دونت افادته أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".