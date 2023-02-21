كمين يطيح بثلاثة مسؤولين "خطرين" بداعش الارهابي في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة مسؤولين خطرين من داعش الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة الرابعة عشر وبمشاركة مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة إرهاب الحويجة و قوة من اللواء الحادي والستين الحشد الشعبي تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب التابعة لقضاء الحويجة وقد أسفر عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة( 4 إرهاب) وقد كانوا يعملون في عصابات داعش الإرهابية".

واشارت الى ان "المتهم الاول ما يسمى مسؤول تجهيز ونقل العبوات الناسفة والثاني ما يسمى مسؤول توزيع الكفالات إلى عوائل داعش الإرهابية والثالث ما يسمى مسؤول على تجنيد الشباب والبنات وحثهم على مبايعة عصابات داعش)".

ولفتت الى أن "المتهمين تم تسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً".