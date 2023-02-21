على خلفية نزاع ديالى الدموي.. العامري: انتظروا نتائج التحقيق

دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الثلاثاء، إلى التهدئة في محافظة ديالى، وجعل القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع.

وذكر بيان لمكتب العامري، أن الأخير "زار مضايف عشيرتي العزة والبوبالي في محافظة ديالى على خلفية النزاع الذي وقع يوم أمس"، داعياً الطرفين الى "التهدئة وضبط النفس وعدم اللجوء الى التصعيد وانتظار نتائج التحقيق وجعل القضاء والقانون هو الفيصل في حل النزاع".

واستعرض العامري، وفق البيان، "المواقف الوطنية المشرفة لعشائر محافظة ديالى في تحقيق النصر واستتباب الأمن والاستقرار، مبيناً أن العشائر العراقية ركيزة أساسية في حفظ النسيج الاجتماعي من التحديات والمخاطر".

ويوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل مواطنين بنزاع عشائري في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بالساعة ١٤٢٠ ، حصل نزاع عشائري بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص محافظة ديالى ادى الحادث الى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم ٢ نساء".

وأضافت أنه "على الفور شرعت قطعات من الجيش والشرطة الى مكان الحادث وتم تطويق القريتين والفصل بينهما كما تم القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم"، مؤكدة "تجري عملية متابعة وملاحقة المتورطين الاخرين بالحادث".