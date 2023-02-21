محمد الكربولي : الكاظمي الافسد في التاريخ وجميع تهديدات "احمد دولار" مسجلة

كشف الأمين العام لحزب الحل محمد الكربولي، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن عمل لجنة احمد أبو رغيف المتهمة بالفساد، مبينا ان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي يعد الأكثر فسادا في تاريخ العراق.

وقال الكربولي في حوار متلفز ان "احمد أبو رغيف كان يسمى "أحمد دولار" عندما طرده نوري المالكي بتهم الفساد".

وأضاف ان "اللجنة المشكلة من احمد أبو رغيف المتهم أصلا بالفساد وضياء الموسوي المتهم الاخر بالفساد نفذا ما كان يطلب منهم رئيس الوزراء الأكثر فسادا في تاريخ العراق مصطفى الكاظمي بشكل شخصي وقد اعتقل اعدائه وخصومه من اجل الاقتصاص".

وأوضح ان "الكاظمي أراد نيل الاحترام الذي يفتقده من خلال لجنة أبو رغيف لتصل الى حالة التعذيب والقتل والابتزاز وغيرها من الأمور المخالفة للقانون".