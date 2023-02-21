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الخبير الأمني حسين الكناني: الكاظمي تعمد تحويل الطارمية الى ملاذ امن لداعش الارهابي


اتهم الخبير الأمني حسين الكناني، الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالتعمد بتحويل الطارمية الى الملاذ الامن لداعش الاجرامي، مبينا ان الكاظمي امر بحسب قوات كبيرة من المدينة دون دراسة. 

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان "مناطق الطارمية تعتبر من اخطر المناطق تهديدا لبغداد بسبب وجود حواضن كثيرة للإرهابيين مستغلين وعورة الأرض وكثافة البساتين في المنطقة , فضلا عن وجود عوائل مازالت متأثرة بالفكر الإرهابي والتي تقوم بتسهيل حركة الإرهابيين" . 

وأضاف ان "قرار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بسحب عدد كبير من القوات الأمنية في الطارمية وفر للإرهابيين ملاذا امننا" , مبينا ان "قرار الكاظمي بسحب القطعات العسكرية كان مقصود " .

وأوضح ان "المنطقة بحاجة الى تكثيف الجهد الأمني والاستخباري مع فتح طرق جديدة وفتح الطرق المغلقة ونصب كاميرات حرارية وابراج مراقبة متقاربة، فضلا عن إعادة تأهيل العوائل التي مازالت متأثرة بفكر داعش".

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الخبير الأمني حسين الكناني: الكاظمي تعمد تحويل الطارمية الى ملاذ امن لداعش الارهابي
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