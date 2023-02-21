تداعيات الزلزال.. العراق يقرر نقل قنصليته في تركيا من غازي عنتاب الى ولاية مرسين

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، قرارات بشأن تداعيات زلزال تركيا ووجود القنصلية العراقية هناك.

وذكر مكتب السوداني في بيان أنه "إطار اهتمام العراق بملف اللاجئين وضمان توفير الحماية الدولية لهم، ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الخارجية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة رسمية توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف، أن المذكرة "تتضمن طلب جمهورية العراق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ألاّ يقترن ذلك بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951؛ والبروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية".

وبسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، واستنادا الى ما جاء في كتاب وزارة الخارجية، فقد "وافق مجلس الوزراء على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غازي عنتاب التركية الى ولاية مرسين التركية".

وفي الموضوعات الخاصة بوزارة الخارجية أيضا، وافق مجلس الوزراء على "تخويل وزارة الخارجية صلاحية التعاقد لاستئجار مبنى من المباني العائدة للقطّاع الخاص لغرض إشغاله من مكتب منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة بغداد ، والذي جرى تقديره من اللجنة المؤلفة بمبلغ فقط مائة وعشرة آلاف دولار ، مع إضافة زيادة تقديرية لمواجهة ما قد يطرأ من ارتفاع في بدلات إيجار العقارات."