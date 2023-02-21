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ضبط مُدير حسابات بلديَّات الأنبار مع 4 مُتَّهمين وإعادة أكثر من ملياري دينار


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مُدير حسابات بلديَّات محافظة الأنبار وأربعة مُتَّهمين آخرين، وإعادة أكثر من ملياري دينارٍ تمَّ اختلاسها من مبالغ قانون الأمن الغذائيِّ.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بعد تلقيه معلومات بخصوص وجود حالات اختلاس، قام بزياراتٍ إلى المصارف الحكوميَّة ومُديريَّة بلديَّات الأنبار وعددٍ من دوائر البلديَّة في المُحافظة، وإجراء أعمال التقصي والتحرّي والتدقيق والتحقيق والاطلاع على كشوفات المصارف وأوليَّات المبالغ المُخصَّصة ضمن قانون الأمن الغذائيِّ، حيث تمخَّض عن تلك الجهود الكشف عن اختلاس مبالغ الفروقات المُخصَّصة لأصحاب العقود وفق القرار (315) ".

وأضافت انَّ "الفريق نجح في إعـادة مبلغ (2,284,000,000) مليار دينارٍ تمَّ سحبه من قبل مُدير حسابات بلديَّة الرطبة ولجنة الصرف فيها مُنْذُ شهر أيلول 2022، ولم يتم توزيعه بين مُستحقّيه"، لافتةً إلى أنَّ "مدير حسابات بلديَّات الأنبار قام بتزويدهم بالمبلغ المذكور عن طريق إحدى الصيرفات في مدينة الرمادي".

وأوضحـت أنَّه "تمَّ ضبـط مديـر حسابات بلديَّات الأنـبار وثـلاثـة مُوظَّفيـن في بلديَّة الرطبة وصاحب الصيرفة الذي يقوم بتوجيه المُتَّهمين بتسلُّم مبالغ من قبله، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط مبلغ مليار دينارٍ في داره أثناء تفتيشه وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، فضلاً عن ضبط سجلاتٍ وجهاز لابتوب".

وأشار الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهين الخمسة والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراقي".

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ضبط مُدير حسابات بلديَّات الأنبار مع 4 مُتَّهمين وإعادة أكثر من ملياري دينار
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