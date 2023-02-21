النزاهة تعلن ضبط متهمين أقدموا على تهريب سعات إنترنت في الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ضبط 5 متهمين أقدموا على تهريب سعات إنترنت من اتصالات وبريد الديوانية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، إن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، وبعد تلقيه معلومات عن قيام بعض الأشخاص بتهريب سعات إنترنت، ألف فريقاً للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، حيث تمكن من ضبط (٥) متهمين يعملون في مديريَّة اتصالات وبريد الديوانيَّة؛ متلبسين بتهريب سعات الإنترنت".

وأضاف البيان أن "المتهمين يقومون بتهريب سعات الإنترنت وبث "إنترنت لاسلكي" غير مرخص من رخصة الكيبل الضوئي"، لافتاً إلى أنهم "يبيعون تلك السعات على شركات أهليَّة وأصحاب عدد من الأبراج؛ لقاء الحصول على مبالغ ماليَّة كبيرة قدرت خلال مدة عام ونصف العام بأكثر من (١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار".