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تحالف الأنبار: الخلاف القوي هو داخل أحزاب السلطة نفسها


اعتبر القيادي في تحالف الأنبار الموحد محمد دحام، الاثنين، أن ما وصفه "الخلاف القوي" هو داخل أحزاب السلطة نفسها، مشيراً الى أن الدكتاتورية بدأت تحسن من جيناتها.

وقال دحام خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إنه "ليس جديداً أن تكون الدكتاتورية جديدة على المجتمع"، مشيراً الى أنه "مع وجود نظام ديمقراطي لكن التطبيق يشكل علينا وبعيدين كل البعد عن ثقافة الحوار".

وأضاف أن "غاية كل حزب سياسي الوصول الى السلطة وعندما يصل غايته يحافظ على الكرسي"، معتبراً أن "الدكتاتورية بدأت تحسن من جيناتها عبر شخصيات شابة".

ولفت دحام الى أن "الانتخابات حرة ونزيهة من حيث التصويت لكن ليس من ناحية تغيير إرادة الناخبين والخلاف القوي هو داخل أحزاب السلطة نفسها"، متوقعاً ولادة "تحالف جديد خارج تحالف السيادة".

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