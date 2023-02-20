مخالفة بفرصة استثمارية.. الحبس سنتين لمدير عام سابق في وزارة الماليَّة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور حكم حضوري بحق مدير عام سابق في وزارة الماليَّة، لارتكابه مخالفة في منح فرصة استثماريَّة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس سنتين للمدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً".

وأردفت، أن "قرار الحكم بحق المتهم صدر؛ جراء إقدامه على ارتكاب مخالفة في منح إجازة لأحد المستثمرين وإحدى الشركات الأهليَّة؛ لإنشاء مجمع سكني على قطع أراض في موقع متميز وسط العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".