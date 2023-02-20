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رئيس النزاهة يحث على مضاعفة الجهود لاسترداد الأموال المهربة ويعلن منهاجاً جديداً


شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، حيدر حنون، اليوم الاثنين، على أهميَّة بذل قصارى الجهود للوصول إلى أموال العراق المُهرَّبة، حاثاً على تتبُّع تلك الأموال وتطوير أدوات الوصول إليها واستردادها، فيما أعلن عن منهاج عملي للمرحلة الراهنة يتمثل بإصلاح مفاصل المنظومة الرقابيَّة.

وحث حنون، خلال لقاءه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في واسط، وفق بيان للهيئة على "تكثيف ملاكات الهيئة جهودها في ملفِّ استرداد أموال العراق المُهرَّبة،

مُنبِّهاً إلى أنَّ تلك الجهود التي منها البحث والتقصِّي عن الأموال العامَّة المُهرَّبة ينبغي أن لا تجعلنا نغفل عن المُتَّهمين الذين اقترفوا جريمة اختلاس تلك الأموال أو هدرها والإضرار بها، لافتاً إلى أنَّ ملاحقة مُرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة سيفضي إلى تحقيق الردع لكلِّ من تُسوِّلُ له نفسه بالتجاوز والاعتداء على أموال الشعب، مشيراً إلى أنَّ استرداد الأموال سيُسهِمُ في تنمية مُقدَّرات البلد الاقتصاديَّة والتقليل من نسب الفقر عبر توفير فرص العمل وتشغيل العاطلين".

وأكَّد، أنَّ "منهاج عمله في مكافحة الفساد للمرحلة الراهنة يتمثَّل في إصلاح بعض مفاصل المنظومة الرقابيَّة، مُبيِّناً أنَّ مكافحة هذه الآفة تحتاج أدواتٍ فاعلةً ومهنيَّة ونزيهة في الوقت ذاته".

وأشار إلى أنَّ "النهوض بمستوى عمل مُديريات ومكاتب تحقيق الهيئة سببٌ رئيسٌ لنجاح الهيئة في سياستها الجديدة، مبيناً أنَّ رئاسة الهيئة تنظر بعينٍ واحدةٍ لسلامة أدواتها، سواءٌ في المُديريَّات والمكاتب أو في مقر الهيئة، حاثاً تلك الملاكات على الإخلاص بالعمل والجد في تنظيف مؤسَّسات الدولة من آفة الفساد، واصفاً ذلك بالواجب الأخلاقيِّ والشرعيِّ والقانونيِّ".

من جانبه، حثَّ المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة رائد فاضل دهموش، إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق واسط على "الانتقال للعمل الميداني وزيادة عمليات الضبط والتحري وتكثيف وزيادة وتيرة العمل والتنسيق العالي مع الجهات المُختصَّة، لا سيما القضائيَّة منها؛ لإزالة المعوِّقات التي يمكن أن تعترض عملهم، داعياً إياهم إلى تلمُّس معاناة المواطنين في الدوائر الخدميَّة وضبط العناصر السيّئة التي تحاول مساومتهم وابتزازهم وطلب الرشى منهم؛ مقابل تسهيل إنجاز معاملاتهم".

وتخلَّل زيارة حنون لمحافظة واسط، زيارته لرئاسة محكمة الاستئناف في واسط، واللقاء برئيسها محمد حنظل عزيز الشمري، إذ تمَّت مناقشة التنسيق بالعمل؛ من أجل سرعة إنجاز القضايا، فيما أشاد رئيس الهيئة بوجود قضاءٍ قويٍّ وداعمٍ لعمل الهيئة التي ستبذل من جانبها كلَّ ما بوسعها للاضطلاع بمهمَّتها الوطنيَّة النبيلة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفق البيان.

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