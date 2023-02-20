أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، القبض على اثنين من مهربي العملات الأجنبية، بحوزتهما 750 ألف دولار.

وقال الجهاز في بيان إنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وفي اطار الحملة التي تنفذها القوات الأمنية العراقية لملاحقة مهربي العملة الاجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، نفذت مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي عمليتين منفصلتين بالتعاون مع القوات الماسكة للأرض".

وأشار البيان، إلى تمكن المفارز من "إلقاء القبض على اثنين من المتورطين بهذه الجرائم وبحوزتهما مبلغ 750 ألف دولار معدة للتهريب".