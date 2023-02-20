قيادي فيه: الإطار التنسيقي لا يعارض اقالة الحلبوسي من منصبه

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، علي الزبيدي، اليوم الاثنين، ان قادة الإطار لا يعارضون اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.

وقال الزبيدي، في حديث صحفي ان "هناك الكثير من الملاحظات على عمل وأداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، واتفاق الكتل السياسية السنية على تغييره من منصبه لا يعارضه الإطار التنسيقي اطلاقاً".

وبين ان "الحلبوسي مرشح القوى السياسية السنية لمنصب رئاسة مجلس النواب العراقي، وفي حال اتفقت غالبية الكتل السنية على اقالته، فالإطار التنسيقي لن يعارض ذلك، وسيدعم خيار الكتل والأحزاب السنية".