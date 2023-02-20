اعتقال متهم بتهريب العملة بحوزته أكثر من مليون دولار لخارج العراق

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية لخارج العراق، فيما أشار الى ان المتهم بحوزته أكثر من مليون دولار وعملات اجنبية أخرى.

وذكر الجهاز في بيان أنه "استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد المتورطين بهذه الجرائم وبحوزته مبلغ (1.410.000) مليون واربعمائة وعشرة الاف دولار، و(300.000) ثلاثمائة ألف يورو معدة للتهريب".

وأكد الجهاز "مضيه بملاحقة المضاربين ومهربي العملة وكونه حصناً منيعاً للوطن والمواطن ضد مهددات الأمن القومي الداخلية والخارجية".