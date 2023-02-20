الإطاحة بمسؤول "كتيبة الدفاع الجوي" لداعش الارهابي في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، الإطاحة بمسؤول ما يعرف بكتيبة الدفاع الجوي لعصابات داعش، فيما اشارت الى القاء القبض على احد تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي خطير في منطقة الدورة ب‍بغداد، حيث كان يشغل منصب مسؤول ما تسمى كتيبة الدفاع الجوي ضمن فرقة نهاوند التابعة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين"، مبينا أن "هذا العملية تمت بالتنسيق مع الفرقة السابعة عشر".

وعلى صعيد متصل، انه "بناءً على معلومات استخبارية استطاعت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة المنصور ب‍بغداد".

وأضافت ان "المتهمين ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود على (٦) أكياس تحتوي على مادة الحشيشة المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهم الى الجهات المختصة".