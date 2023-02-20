النزاهة: استقدام قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق لاختلاسه 7 مليارات دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق؛ بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المُتَّهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق وخمسة مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى (7,000,000,000) مليارات دينار"، مُبيّنةً أنَّ "تلك المبالغ خاصَّة بتجهيز موادّ احتياطيَّةٍ وتدريع عجلاتٍ عسكريَّـةٍ من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي (2014 - 2016)".

وأضافت إنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، وبدلالة موادّ الاشتراك (47-48-49) منه".