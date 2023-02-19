الحشد الشعبي يؤمن 200 كم بأتجاه صلاح الدين ويضبط 13 عبوة ناسفة

تمكنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الاحد، عن تأمين 200 كم خلال اليوم الثاني من العملية الأمنية الكبرى في صحراء الحضر والبعاج.

وذكر بيان للحشد الشعبي ان"قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تواصل لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية في صحراء الحضر والبعاج ونجحت بتأمين 200 كم باتجاه صلاح الدين والانبار وضبط 13 عبوة ناسفة محلية الصنع، فضلا عن ضبط 3 مضافات تابعة لفلول داعش الإرهابي".

وأضاف البيان "كما تمكنت القوات من تدمير عدد آخر من الأنفاق والمضافات في جزيرة البعاج، حيث تم العثور بداخلها على مواد تفجير وعبوات ناسفة وأعتدة من مخلفات التنظيمات الإرهابية وتم التخلص منها بشكل آمن ومسيطر عليه".