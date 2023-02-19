توضيح قانوني بشأن طرق محاسبة واقالة رئيس مجلس النواب

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، طرق اقالة ومحاسبة رئيس مجلس النواب، فيما أشار الى أن أعضاء مجلس النواب قادرين على تحويل رئيس البرلمان الى نائب عبر هذه الالية.

وقال التميمي في حديث ل / المعلومة /، إن "اقالة رئيس مجلس النواب أو تحويله الى نائب عادي يكون بطلب من ثلث أعضاء البرلمان كنقطة أساسية".

وأضاف: "في حالة تحويله الى نائب عادي فيتم عن طريق تصويت الأغلبية البرلمانية البسيطة، اما في حالة اقالته وابعاده عن مجلس النواب فيتم عبر تقديم ثلث الأعضاء طلباً أيضا لكن يحتاج الى تصويت الأغلبية المطلقة أي (نصف العدد الكلي زائد واحد)؛ استناداً للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".

اما الجهات القادرة على محاسبته بشأن التهم وقضايا الفساد، بين الخبير القانوني، أن "مجلس النواب بإمكانه تحويل الملفات الخاصة برئيس البرلمان الى هيئة النزاهة الاتحادية أو الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وكان القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، قد اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتقصير في أداء عمله النيابي والانشغال في صراعته الشخصية، مبينا ان حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي يعاني من صراع الأقوياء للحصول على الرئاسة.

وتلاحق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الكثير من الانتقادات الشعبية والسياسية نتيجة تفرده برئاسة البرلمان وعدم اقرار قوانين قادرة على تقديم الخدمات للشعب العراقي، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق الدورة التشريعية الخامسة