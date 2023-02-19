البرلمان يقرر استضافة القادة الأمنيين في الطارمية

عقدت لجنة الأمن والدفاع، الاحد، اجتماعا برئاسة النائب عباس الزاملي رئيس اللجنة بحضور الأعضاء، فيما قررت استضافة القادة الأمنيين لمناقشة الوضع الأمني في الطارمية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في المجلس انه “جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة الوضع الأمني في منطقة الطارمية بالعاصمة بغداد وخصوصا تصدي القوات الأمنية والقطاعات العسكرية بعملية استباقية لعصابات داعش الإرهابية قبل يومين، بعد ورود معلومات استخباراتية تؤكد نية الإرهابيين استهدف زوار الإمام موسى الكاظم( عليه السلام)”.

وأكدت اللجنة “دعمها الكامل للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية في تصديهم لعمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين العزل، مشددة على ضرورة ان تكون هنالك جهود استخباراتية مضاعفة تساعد الأجهزة الأمنية في استعدادها لعمليات استباقية تدحر بها مخططات الإرهاب، منوه إلى أهمية أن تنعم منطقة الطارمية بالأمن والأمان وتحريرها من خلايا الإرهاب “،

مشددة على “وجود استهداف منظم للقطاعات العسكرية والاجهزة الأمنية في المنطقة مما يستدعي الوقوف عنده والإسراع في تطهير المنطقة من بقايا الإرهاب، مشيرين إلى وعورة المناطق بسبب البساتين مما يتطلب وضع خطط رصينة لمكافحة الإرهاب فيها”.

وقررت اللجنة “استضافة القاد الأمنيين والعسكريين في منطقة الطارمية للإطلاع على الواقع الأمني فيها ومعرفة ملابسات الاستهداف المتكرر للقوات الأمنية في المنطقة”.