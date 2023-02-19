تحالف الانبار: استقالات النواب من تحالف السيادة بداية لنهايته

اعتبر تحالف الانبار الموحد، الاحد، ان استقالات النواب من تحالف السيادة هي بداية النهاية والتفكك للأخير، فيما اكد ان التحالف تم بناءه وفق الأسس المصلحية منذ الوهلة الأولى لتكونه.

وقال عضو التحالف محمد دحام في حديث ل / المعلومة /، إن "المشاكل والاستقالات ستؤثر بشكل كبير على تماسك التحالف"، مشيرا الى ان "تحالف السيادة تم بنائه وفق أسس المصلحة وقد افرغ من محتواه منذ الحظة الأولى في العملية السياسية".

وتابع، ان "عدد التحالف محدود جدا والاستقالات المتكررة ستوثر بشكل كبير على بقائه في الفترة المقبلة"، مبينا ان "استقالات النواب من تحالف السيادة هو بداية النهاية والتفكك لتحالف السيادة بعد الفشل في العديد من الملفات".

ولفت دحام الى ان "أي انسحاب اخر يصل الى خمسة نواب سيعمل على تفكيك التحالف بشكل تام بعد مدة قصيرة من دخوله العملية السياسية".

وكان أمين عام التيار السياسي في ديالى سيف الدهلكي، قد تحدث في وقت سابق ل /المعلومة/ أن "الوعود الكاذبة والاستحقاقات الوهمية وراء تفكك السيادة مؤخرا"، مبينا ان "تفكك وتشظي تحالف السيادة لم يكن مفاجئا لنا وتوقعناه منذ فترة ليست بالقصيرة في ضوء ما نعرفه عن حجم الخلافات بين اقطابه والتي بدأت تظهر للعلن في الاشهر لاخيرة".