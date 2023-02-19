محلل سياسي : : الحلبوسي والخنجر غير مؤهلين لقيادة السيادة

اعتبر السياسي حيدر اللامي، اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر غير قادرين على إدارة تحالف السيادة، فيما اكد ان سبب استقالة النواب يعود لغياب القيادة من الطرفين.

وقال اللامي في حديث ل / المعلومة /، إن "الاستقالات الأخيرة تؤكد عدم وجود قيادة داخل تحالف السيادة خلال المدة القصيرة التي مضت"، لافتا الى ان "هنالك الكثير من القيادات داخل البيت السني قد أبعدت من اجل ان يتصدر الحلبوسي والخنجر المشهد السياسي للمكون".

وتابع، ان "تصدر الطرفين للقيادة لم يأت بالصدفة بل العمل الخارجي الذي ازاح العديد من الأسماء من اجل تمهيد الطريق للأخيرين"، مشيرا الى ان "سبب الاستقالات المتكررة من تحالف السيادة هو عدم وجود قيادة للتحالف والمكون السني بصورة عامة".

واردف، اللامي: ان "الطرفين غير مؤهلين لقيادة البيت السني بعد العديد من الملاحظات التي جرت في الفترة السابقة".

وكان عدد من نواب في البرلمان (يوسف السبعاوي وفلاح الزيدان ولطيف الورشان وعادل المحلاوي) قد اعلنوا في وقت سابق انشقاقهم عن حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.

وكان المتحدث باسم الحراك الشعبي في الانبار ضاري الدليمي قد تحدق في تحدث لـ/المعلومة/ ان "الحلبوسي فقد الامل بجميع أوراقه السياسية دون النيل من معارضيه حيث قام باستغلال والده لحل تلك الخلافات عن طريق تقديم الاغراءات المالية وتقديم المقاولات لمشاريع بالمحافظة، حيث شهدت الانبار اكبر حملة اعفاء من المناصب العليا في الحكومة المحلية بعد ساعات من مشروع تبناه الحلبوسي للصلح بين المتخاصمين في المحافظة".